Bolsonaro sugere que apoiadores entrem em hospitais para conferir ofertas de leitos

Frederico Brasil/Estadão Conteúdo Durante a live, Bolsonaro questionou a capacidade dos leitos no país



Durante a transmissão da tradicional live de quinta-feira, Bolsonaro pediu para que seus apoiadores filmem o interior de hospitais que recebem pacientes da covid-19. A intenção do presidente é que os seguidores “fiscalizem” se há leitos disponíveis para o tratamento. Ele pediu ainda que o material seja enviado para a Polícia Federal ou para a Agência Brasileira de Inteligência (Abin), que investigariam o caso.

“Tem hospital de campanha perto de você, hospital público, arranja uma maneira de entrar e filmar. Muita gente está fazendo isso e mais gente tem que fazer para mostrar se os leitos estão ocupados ou não. Se os gastos são compatíveis ou não. Isso nos ajuda”, disse o presidente. A entrada em hospitais sem autorização é não é permitida, pois coloca pacientes e visitantes em risco.

Nesta quinta-feira, o país atingiu os os 772.416 mil casos e 39.680 mortes pela covid-19. Durante a transmissão, o presidente voltou a mostrar desconfiança com os números, dizendo que era possível que governadores estivessem inflando as estatísticas.

“Tem um ganho político dos caras. Só pode ser isso. Aproveitando as pessoas que falecem para ter um ganho político. E para culpar o governo federal”, disse. “Pode ser que eu esteja equivocado, mas, na totalidade ou em grande parte, ninguém perdeu a vida por falta respirador ou de UTI”, finalizou.

Nesta semana, a Polícia Federal deflagrou uma série de operações para apurar fraudes e desvios de dinheiro na compra de respiradores nos estados. Na última semana, deputados estaduais invadiram as instalações do hospital de campanha do Anhembi sem autorização, e se negaram a deixar o local, mesmo após os pedidos dos funcionários.