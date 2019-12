Bolsonaro avalia Moro como vice em 2022: ‘Tem de perguntar se ele quer’

Alan Santos/PR Bolsonaro disse que Mourão "está indo muito bem", mas que - se preciso - poderá escolher outro candidato a vice em 2022



O presidente Jair Bolsonaro avaliou abertamente neste sábado (21) a possibilidade de uma chapa com o ministro da Justiça, Sergio Moro, como seu vice nas eleições de 2022.

Ele disse que é cedo para se apostar na composição com o ex-juiz da Operação Lava Jato, mas afirmou que Moro – apesar de ainda não ter virado político – “está em adaptação”.

A menção a Moro acontece na semana em que seu filho, o senador Flávio Bolsonaro, foi alvo de busca e apreensão em investigação sobre suposto desvio de verbas na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro.

Segundo o presidente, “todo mundo fala” que o ministro, caso concorra à eleição presidencial de 2022, “tem muita chance”. “Agora, tem de perguntar pro Moro se ele quer, ele agora sabe o que é política.”

Ao mesmo tempo, Bolsonaro admitiu que, se for preciso, pode substituir o general Hamilton Mourão como candidato a vice.

“Se eu estiver bem, posso ser candidato à reeleição. Questão do vice é peça fundamental na campanha. Mourão está indo bem. Agora, vamos supor que eu esteja razoavelmente bem e tenha que trocar essa peça: já falei com Mourão sobre isso aí.”

Relação ‘tumultuada’ com Mourão

O presidente reconheceu que teve uma relação “tumultuada” com Mourão no começo do governo. Agora, segundo ele, isso está superado.

Bolsonaro disse que Mourão “está indo muito bem”, mas que – se preciso – poderá escolher outro candidato a vice em 2022. “É uma pessoa bastante equilibrada e sensata. Até ele, se quiser, vamos supor que outro cara queira ser candidato a presidente e ele queira ser vice. Direito dele”, declarou.

A ideia de ter Moro como vice foi sugerida no começo do mês pelo ministro-chefe da Secretaria de Governo e amigo de Bolsonaro, Luiz Eduardo Ramos. Ao Estado, ele afirmou que a chapa seria imbatível. Bolsonaro afastou, então, a solução. Disse que estava casado com Mourão. “Sou sem amante.”

Convite

O nome de Moro volta ainda a ser mencionado depois que pesquisa Ibope mostrou que a avaliação negativa do governo cresceu de 34% para 38% – e sua aprovação oscilou de 31% para 29%.

Pesquisas mostraram ainda que a aprovação de Moro é maior do que a do presidente. Neste sábado, Bolsonaro convidou jornalistas para uma visita ao Palácio da Alvorada – um dia depois de ofender repórteres na porta do local.

Na sexta-feira, Bolsonaro se exaltou ao ser questionado sobre a operação de busca que teve Flávio como alvo. No sábado, evitou elevar o tom de voz. Chegou a dizer que questionamentos sobre o processo não teriam réplica, mas acabou respondendo às perguntas.

Na conversa, em tom informal, Bolsonaro usava uma camiseta do Flamengo e afastava moscas com tapas no ar.

