‘Somos favoráveis a qualquer medida que combata o terrorismo’, diz Bolsonaro sobre ataque dos EUA ao Irã

Carolina Antunes/PR Jair Bolsonaro comentou o ataque americano contra o Irã



O presidente Jair Bolsonaro sinalizou apoio aos EUA com relação ao ataque, em Bagdá, no Iraque, que culminou com a morte do general iraniano Qassem Soleimani, na noite da última quinta-feira (2).

Em entrevista ao programa Brasil Urgente, Bolsonaro afirmou que o Brasil é favorável a qualquer medida que vise combater o terrorismo no mundo.

“A nossa posição é se aliar a qualquer país no mundo no combate o terrorismo. Nós sabemos, em grande parte, o que o Irã representa para os seus vizinhos e para o mundo. A vida pregressa dele [Suleimani] era voltada em grande parte para o terrorismo. Nossa posição aqui no Brasil é bem simples, tudo que pudermos fazer para combater o terrorismo, nós faremos. Nós somos favoráveis a qualquer medida que combata o terrorismo no mundo”, afirmou Bolsonaro.

“Nós sabemos a posição do Irã perante o mundo, o que os árabes pensam a respeito do Irã e como o abandono de apoio ao Irã vem acontecendo ao longo dos anos. Não podemos concordar em grande parte com o que acontece lá”, completou.

Jair Bolsonaro preferiu não confirmar se entrou em contato com Donald Trump, presidente norte-americano, após o ataque e o aumento da tensão entre EUA e Irã.

“Prefiro não tocar nesse assunto. O Brasil não tem uma participação ativa no mundo no combate ao terrorismo, apenas protocolar. Então prefiro ficar por aqui”, concluiu o presidente da República.