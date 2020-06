Bolsonaro: ‘Brasil é país que mais preserva o meio ambiente’

Alertas feitos pelo sistema Deter, do Inpe, indicam a perda de 828,97 km de floresta por desmatamento no mês de maio

Marcos Corrêa/PR De acordo com o presidente, o Brasil usa apenas 8% do seu território para a produção de alimentos, enquanto outras nações usam mais



Durante evento de lançamento do Plano Safra 2020/21 nesta quarta-feira, 17, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que o Brasil é o país que mais preserva o meio ambiente. “Nós somos um exemplo na questão ambiental”, disse ao lado dos seus ministros. De acordo com o presidente, o Brasil usa apenas 8% do seu território para a produção de alimentos, enquanto outras nações usam mais.

Mesmo com uma operação do Exército em vigor na Amazônia desde o início de maio e com uma decisão da Justiça para que os órgãos ambientais combatam o desmatamento, os crimes ambientais continuam em disparada na região. Os alertas feitos pelo sistema Deter, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), indicam a perda de 828,97 km no mês de maio, alta de 12,24% em relação a maio do ano passado, quando os alertas apontaram desmate de 738,56 km.

“Nosso vice-presidente General Mourão teve uma ideia excelente que foi a criação do Conselho da Amazônia. Para evitar aquilo que é discutido lá fora de forma cruel, muitas vezes, e de forma não verdadeira”, disse Bolsonaro. “No passado tinham interesse na Amazônia, hoje outros países têm interesse em todo nosso País e devemos sim nos preocupar cada vez mais com isso”, destacou. O presidente também fez elogios ao setor agrário, um dos apoiadores de primeira hora de sua campanha ao Palácio do Planalto, e afirmou que o homem do campo é um exemplo de trabalhador.

O presidente fez ainda uma homenagem ao ex-presidente Médici, pela criação da Embrapa, e elogiou a atuação de seus ministros, principalmente em missões outros países.”Hoje, colhemos o que foi plantado lá fora. Assim é a agricultura, você só pode colher o que você planta”, pontuou. “O que nos plantamos hoje na política colhemos amanhã, prezado Ronaldo Caiado, você que é um governador de um grande Estado (Goiás) e seu Estado ganhou mais um degrau no tocante à produção de grãos no Brasil. Parabéns a você que é uma grande referência para nós nessa e outras áreas”, disse se dirigindo ao governador goiano, que acompanhava o evento.

* Com informações do Estadão Conteúdo