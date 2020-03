Bolsonaro cancela viagem para Mossoró, no Rio Grande do Norte

Carolina Antunes/PR A comitiva presidencial que o acompanharia incluía a ministra Tereza Cristina, Rogério Marinho e Sergio Moro



Em meio à crise provocada pela disseminação do coronavírus, a viagem do presidente Jair Bolsonaro para Mossoró (RN) nesta quinta-feira (12) foi cancelada. A Secretaria de Comunicação ainda não informou o motivo do cancelamento.

O presidente participaria nesta quinta-feira (12) à tarde de uma cerimônia de entregas do governo para a região. Seria na sexta-feira (12) a viagem oficial dele ao Nordeste. O presidente embarcaria 13h e voltaria por volta das 20h para a capital.

A comitiva presidencial que o acompanharia incluía a ministra Tereza Cristina, da Agricultura; Rogério Marinho, do Desenvolvimento Regional; e Sergio Moro, da Justiça e Segurança Pública.

A agenda do presidente foi atualizada e agora não tem compromissos oficiais previstos.

*Com informações do Estadão Conteúdo