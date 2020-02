Bolsonaro confirma envio de reforma administrativa depois do Carnaval

Mais cedo, o presidente já havia sinalizado que a reforma estava ‘madura’, embora ainda não estivesse pronta

Alan Santos/PR O presidente Jair Bolsonaro



O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quinta-feira (20) que a reforma administrativa deverá ser encaminhada ao Congresso somente após o feriado de Carnaval.

“Vamos deixar para depois do Carnaval, né?”, disse Bolsonaro, quando chegava ao Palácio da Alvorada. Mais cedo, em cerimônia no Palácio do Planalto, Bolsonaro disse que a reforma está “madura”, embora ainda não esteja pronta.

Ele também defendeu o atraso no envio da proposta ao Congresso. Segundo Bolsonaro, de nada adianta o governo enviar a matéria e depois ter que pedir modificações no texto aos parlamentares.

Antes, o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que Bolsonaro “está dando uma olhada na reforma administrativa” e que “são corretas” as alterações que pretende fazer no texto.

Guedes também disse que é “normal” Bolsonaro pedir modificações em trechos que não considere corretos. O ministro citou como exemplo a possível exigência de que os funcionários públicos não tenham filiação partidária.

*Com informações do Estadão Conteúdo