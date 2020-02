Bolsonaro convida general para substituir Onyx na Casa Civil

Marcelo Camargo/Agência Brasil Braga Netto comandou a intervenção militar no RJ



O presidente Jair Bolsonaro decidiu fazer trocas em seu ministério nesta quarta-feira (12): o chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, deverá ser deslocado para a pasta da Cidadania no lugar de Osmar Terra, que deixará a Esplanada. Para a cadeira de Onyx, foi convidado o general Walter Souza Braga Netto, que comandou a intervenção militar no Rio de Janeiro em 2018. As informações são do jornal O Estado de S.Paulo.

Oficialmente, o Palácio do Planalto não confirma as mudanças no ministério.

Na semana passada, Bolsonaro trocou Gustavo Canuto por Rogério Marinho no Ministério do Desenvolvimento Regional.

Perfil

Braga Netto, que atualmente é o chefe de Estado-Maior do Exército, formou-se na Academia Militar das Agulhas Negras em 1978 e possui mais de 20 condecorações nacionais e internacionais em mais de quatro décadas de serviço militar.

Ele foi responsável pelo Comando Militar do Leste, um dos oito agrupamentos existentes por área geográfica do país. Nessa função, coordenava as atividades administrativas e logísticas do Exército em Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo, e 24% do efetivo da força terrestre do Exército Brasileiro.

Ele esteve à frente também da assessoria especial para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos, em 2016, e das ações em favelas cariocas como a Rocinha, em 2017.

Em fevereiro de 2018, foi nomeado como interventor federal pelo então presidente Michel Temer (MDB) no Rio de Janeiro. Foi a primeira vez que um militar acumulou um título civil desde a promulgação da Constituição de 1988. O Estado ficou quase 11 meses sob o comando das forças armadas. A ação custou R$ 72 milhões aos cofres da União.