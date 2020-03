Alan Santos/PR Os resultados dos exames, realizados na última quinta (12), foram divulgados na tarde desta sexta-feira (13)



O presidente Jair Bolsonaro testou negativo para o novo coronavírus. Os resultados dos exames, realizados na última quinta (12), foram divulgados na tarde desta sexta-feira (13).

As suspeitas da contaminação surgiram após o secretário da Comunicação Fábio Wajngarten também confirmar o diagnóstico do Covid-19. Ele fez parte da comitiva que acompanhou o presidente na viagem aos Estados Unidos realizada na última semana e viajou no mesmo voo que Bolsonaro, a primeira-dama Michelle e o filho Eduardo Bolsonaro.

Ainda na quinta-feira, Jair Bolsonaro cancelou a viagem que faria a Mossoró, no Rio Grande do Norte. A alegação foi de “seguranças sanitárias” de acordo com o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, que acompanharia o presidente.

Na última segunda-feira (9) foram divulgadas fotos das autoridades brasileiras – incluindo Wajngarten – ao lado do presidente dos EUA, Donald Trump, e seu vice Mike Pence. Os Estados Unidos foram avisados sobre o diagnóstico do secretário da Comunicação.

Nos EUA, na terça-feira, Jair Bolsonaro tranquilizou os brasileiros quanto à situação do coronavírus e falou em “muito mais fantasia”.

“Obviamente temos no momento uma crise, uma pequena crise. No meu entender, muito mais fantasia, a questão do coronavírus, que não é isso tudo que a grande mídia propala ou propaga pelo mundo todo.”

O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo; da Defesa, Fernando Azevedo e Silva; de Minas e Energia, Bento Albuquerque; e o Chefe do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno também acompanharam a viagem. Outras autoridades, como parlamentares e secretários, estavam presentes.