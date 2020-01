Bolsonaro anuncia a criação do Conselho da Amazônia

EFE/ Victor Moriyama Floresta sofreu com incêndios no fim de 2019



O presidente Jair Bolsonaro anunciou nesta terça-feira, 21, por meio de suas contas nas redes sociais, a criação do Conselho da Amazônia. Segundo as publicações, o conselho terá como objetivo coordenar as ações voltadas para a proteção, defesa e desenvolvimento da Amazônia em cada ministério, e serão coordenadas pelo vice-presidente, General Hamilton Mourão.

O presidente comunicou também a criação da Força Nacional Ambiental, que terá atuação semelhante à Força Nacional de Segurança Pública, porém, voltada à proteção do meio ambiente na Amazônia.

Bolsonaro passou a manhã com Mourão e ministros na reunião semanal do Conselho de Governo, que acontece toda às terças-feiras no Palácio da Alvorada. Este foi o primeiro encontro do grupo em 2020.

* Com informações do Estadão Conteúdo.