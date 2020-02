Bolsonaro cria nova função na Casa Civil

Gabriela Biló/Estadão Conteúdo O almirante Rocha cuidará da coordenação das ações do Governo



O presidente Jair Bolsonaro pretende criar um novo cargo em seu gabinete, que será ocupado pelo almirante Flávio Augusto Viana Rocha, atual comandante do 1.º Distrito Naval, no Rio de Janeiro. O almirante cuidará da coordenação das ações do governo, função que deveria ser ocupada pelo então chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. Onyx tem sofrido um processo de perda de atribuições dentro do governo.

Nesta quarta-feira, o presidente apresentou o almirante e informou que Rocha será mais “um colega para ajudar” no gabinete. “Estamos comprando o passe dele da Marinha. Ele vem trabalhar com a gente aqui. Está quase certo. Não vai ser ministro, não, apesar de ele merecer.”

Bolsonaro afirmou também que o almirante fala seis idiomas, e trabalhou por quatro anos como assessor parlamentar da Marinha no Congresso. Foi nessa época que se conheceram. “É sempre bom ter pessoas qualificadas, com o coração verde e amarelo para estar do nosso lado”.

Prestes a ganhar sua quarta estrela, Rocha deve atuar como um “filtro” para os problemas que têm caído diretamente sobre a mesa do presidente. A proposta é que temas de competência de todos os ministérios cheguem diluídos a Bolsonaro para que ele tome apenas uma decisão final.

* Com Estadão Conteúdo.