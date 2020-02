Bolsonaro critica postura do Nordeste no lançamento do Colégio Militar de SP

Flickr Palácio do Planalto Jair Bolsonaro ainda disse que as notas dos brasileiros no Pisa colocaram o país no último lugar, mas prometeu uma melhora para os testes de 2021



O presidente Jair Bolsonaro esteve em São Paulo na manhã desta segunda-feira (3) para o lançamento da pedra fundamental do Colégio Militar de São Paulo. No evento, ele criticou a postura de governadores do Nordeste que não aceitaram o modelo.

“Por isso oito dos nove governadores do Nordeste não aceitaram. Querem continuar formando militantes e desinformados. No Sudeste, Tivemos dois governadores que não aceitaram. A questão político partidária não pode estar à frente de um país. Um jovem bem formado será útil para si, para sua família e para o país.”

Em São Paulo, a unidade de ensino ficará no Campo de Marte, na zona norte, e será a 14ª do país. O Colégio Militar de SP deve ser entregue em 2022.

Jair Bolsonaro ainda disse que as notas dos brasileiros no Pisa colocaram o país no último lugar, mas prometeu uma melhora para os testes de 2021. “O Brasil chegou a uma situação na Educação que não pode ser ultrapassada por mais ninguém, porque já estamos no último lugar. Apesar do tempo relativamente curto, com toda certeza, melhoraremos sim muitas posições para a próxima prova que será realizada em 2021.”

O presidente ainda exaltou o modelo que será agora aplicado em São Paulo. “Deixo bem claro também: se deixarmos nessa prova do Pisa apenas alunos de Colégios Militares, de escolar militarizadas, por exemplo, de Goiás do governador Caiado, o Brasil estaria entre os dez do mundo.”

Vale lembrar que, na verdade, o Brasil ficou no 57º lugar de 77 posições.

Além do presidente, estavam no evento o ministro da Educação, Abraham Weintraub, a secretária de Cultura, Regina Duarte, e autoridades militares das Forças Armadas em São Paulo — além de pessoas ligadas à Educação.