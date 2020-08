Bolsonaro desliga Rêgo Barros do cargo de porta-voz da Presidência

Decisão foi feita devido à reestruturação da Comunicação do Governo, depois da criação do Ministério das Comunicações

O presidente Jair Bolsonaro desligou o general Otávio Rêgo Barros do cargo de porta-voz oficial da Presidência nesta quarta-feira, 26. Segundo nota enviada à Jovem Pan, a decisão foi feita devido à reestruturação da Comunicação do Governo, depois da criação do Ministério das Comunicações. “O cargo de porta-voz da Presidência da República será desativado em novo decreto a ser publicado nas próximas semanas”, informou o comunicado.

No início do mandato, Rêgo Barros fazia coletivas diárias à imprensa. No entanto, nos últimos meses foi sendo deixado de lado por Bolsonaro, que optou por conversar ele mesmo com os veículos de comunicação. Em junho, o presidente anunciou a recriação do Ministério das Comunicações, que foi desvinculado do Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, chefiado por Marcos Pontes. O novo ministério é comandado pelo deputado Fábio Faria, do Partido Social Democrático (PSD), legenda que integra o chamado “Centrão”.

Confira a nota na íntegra:

Com a edição da Medida Provisória 980/20, que criou o Ministério das Comunicações, toda a estrutura do Governo relativa à Comunicação foi reunida em uma mesma pasta. Em 14 de agosto, o Decreto nº 10.462/20 estabeleceu a estrutura regimental do Ministério das Comunicações e selou a nova concentração de competências e quadro de cargos e funções no que se refere à comunicação de Governo. Diante de toda reestruturação da Comunicação do Governo, o cargo de porta-voz da Presidência da República será desativado em novo decreto a ser publicado nas próximas semanas.