Na posse de Regina Duarte, Bolsonaro diz que ‘a cultura está nas mãos de quem mais entende’

Para o presidente Jair Bolsonaro, a partir de agora, a cultura do Brasil “está nas mãos de quem mais entende do assunto”. A afirmação foi feita pelo chefe do Executivo nesta quarta-feira (4) durante a posse de Regina Duarte, nova secretária de Cultura do governo.

Durante pronunciamento, o presidente destacou a importância de retomar os valores culturais que, segundo ele, foram perdidos e de “começar a escrever a cultura” em seu governo.

“Ao longo das últimas décadas, a cultura não representou algo que a grande maioria queria e almejava. Ela foi usada para interesses políticos e partidários. Na minha cabeça, de humilde ex-capitão do Exército Brasileiro, essa não é a cultura que deveria ser desenvolvida com dinheiro público no Brasil.”

Segundo Bolsonaro, com a chegada de Regina Duarte, a pasta encontrou a pessoa certa que pode valorizar a cultura e incrementar a Lei Rouanet, “tão mal utilizada no passado”. A proposta é que, com um novo teto e novos filtros, a lei seja utilizada para incentivar artistas no início da carreira.

Para ele, a cultura vai “muito além” e tem o poder de influenciar a população e a economia do país. “Hoje quando você liga o rádio, de acordo com o ritmo, você vai chegar com vontade de trabalhar ou não. A cultura influencia na economia, ela não é palpável. A música é um ânimo, uma injeção de coragem, e nós temos que resgatar isso.”

Ainda em seu pronunciamento, o presidente reforçou seu apoio à nova secretária e mencionou liberdade para ela “escolher o seu time”.

“Estamos colocando nas mãos de quem entende do assunto esse desafio. Você tem liberdade para escolher seu time. Obviamente, em alguns momentos, exerço o poder de veto em alguns nomes. Isso não é perseguir ninguém, é colocar o ministério e a secretaria na direção tomada pelo chefe do Executivo.”

A atriz Regina Duarte assumiu a secretaria de Cultura do Ministério do Turismo nesta terça-feira (3). A nomeação foi publicada no Diário Oficial da União juntamente com, ao menos, 12 exonerações de servidores feitas pela secretária.