Bolsonaro diz que Braga Netto é ‘homem cotado para qualquer coisa’

Marcello Casal/JrAgência Brasil Bolsonaro elogiou Braga Netto, mas reiterou que nenhuma informação foi publicada no DOU



Na já tradicional declaração durante a saída do Palácio da Alvorada pela manhã, o presidente Jair Bolsonaro elogiou o general Walter Braga Netto, atual Chefe do Estado-Maior do Exército e apontado como sucessor de Onyx Lorenzoni na Casa Civil.

Segundo o presidente, Braga Netto é “cotado para qualquer coisa” no governo. Ele porém, evitou responder perguntas sobre o convite feito ao militar, tampouco comentou a saída de Osmar Terra do Ministério da Cidadania.

“O Braga Netto eu conheço há algum tempo, me dou muito bem com ele, ganhou uma projeção muito grande em uma situação complicadíssima daquela intervenção da segurança do Rio de Janeiro, está certo? É um homem cotado para qualquer coisa”, disse.

Bolsonaro insistiu que as mudanças ministeriais ainda não foram formalizadas. “Saiu alguma coisa no Diário Oficial da União?” reagiu, por mais de uma vez. Indagado sobre sua conversa com Osmar Terra nesta quarta-feira, no Palácio do Planalto, ele disse que foi sobre “amor”. “Me dou muito bem com ele, sem problema nenhum. Tem um bom trabalho”.

De acordo com fontes do planalto, o ministro já foi comunicado que deixará o cargo. Rumores indicam que ele teria ignorado os alertas a respeito de uma empresa de tecnologia que contratou, a mesma usada para desviar dinheiro em gestões passadas no extinto Ministério do Trabalho. Com a chegada de Braga Netto, caberá a Onyx Lorenzoni a administração da pasta.

* Com Estadão Conteúdo.