Bolsonaro diz que chegou a perder a memória após queda no Palácio do Planalto

Isac Nóbrega/PR Jair Bolsonaro



O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta terça-feira (24), em entrevista ao Brasil Urgente, da Rede Bandeirantes, que chegou a perder a memória momentaneamente após queda na noite desta segunda (23).

Bolsonaro caiu dentro do banheiro do Palácio do Planalto, residência oficial do presidente, e foi levado ao Hospital das Forças Armadas ainda na noite desta segunda. Ele passou por exames e foi liberado na manhã desta terça.

“A gente vai ficando velho e volta a ser criança. Dei uma escorregada realmente, foi meio feio. Perdi a memória, mas graças a Deus foi tudo em paz. Voltei de manhã para casa. Hoje foi um dia agitado, com muito despacho. Segue a vida”, disse Bolsonaro.

O presidente ainda contou que caiu de costas e bateu com a cabeça no momento do acidente.

“Perdi a memória parcial. Hoje de manhã recuperei muita coisa, mas eu não me lembrava o que tinha feito ontem. Agora estou bem. Cai de costas, escorreguei para frente e acabei caindo de costas. Foi uma pancada forte. Vou tomar mais cuidado da próxima vez”, garantiu.

De acordo com nota emitida pelo Planalto, o presidente foi atendido pela equipe médica da Presidência da República e levado ao Hospital das Forças Armadas, onde foi submetido a um exame de tomografia computadorizada do crânio, que não detectou alterações.

Após passar a noite em observação e ser liberado, os médicos também recomendaram que o presidente faça repouso.