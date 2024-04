Bolsonaro diz que ‘plantou sementes’ em 4 anos durante Agrishow

Ao lado do ex-presidente participou do evento ao lado do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e do governador de Goías, Ronaldo Caiado

JOEL SILVA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Apoiadores do ex-presidente gritaram por 'mito'



Na manhã desta segunda-feira (29), durante a Agrishow, evento de agronomia que acontece em Ribeirão Preto, o ex-presidente Jair Bolsonaro, desfilou em uma caminhonete pelo evento e, disse para seus aliados que não precisam se preocupar, pois mesmo que não retorne ao comando do país no futuro, ele plantou sementes. Bolsonaro estava ao lado de Tarcísio de Freitas (Republicanos), e de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil). O ex-presidente, que está inelegível por força de decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e tenta, com recursos, reverter a decisão. Bolsonaro também participou de uma cerimônia no evento no espaço da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado na feira. Estiveram presentes: a senadora e ex-ministra da Agricultura, Teresa Cristina (Progressistas), o prefeito de Ribeirão Preto, Duarte Nogueira (PSD), o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, André do Prado (PL).

O governador de São Paulo começou sua fala elogiando e agradecendo a presença do ex-presidente. “Quem trabalhou com Bolsonaro é apaixonado por ele”, afirmou Tarcísio, acrescentando ainda que o ex-presidente “nunca trouxe para si nenhum mérito, nenhuma vitória”. “Ele aprovou reformas que lastreiam e sustentam a economia até hoje”, completou.

Tarcísio também pontuou que “não era ninguém” antes de Bolsonaro, e que o ex-presidente assumiu o cargo em um momento “difícil”, que incluiu pandemia de covid-19, recessão na Argentina e a guerra entre Ucrânia e Rússia.

“Ouso dizer que podemos ter alguém igual Tarcísio no futuro, igual muito difícil”, elogiou Bolsonaro. “Se eu não voltar um dia fiquem tranquilos, plantamos ao longo desses 4 anos.”, completou o ex-presidente.

O secretário de Agricultura e Abastecimento de São Paulo Guilherme Piai, que também estava presente no evento, foi outro que pediu o retorno do ex-presidente Jair Bolsonaro ao poder. “Volta, Bolsonaro”, disse no palco.

No domingo (28) Tarcísio, Caiado e Bolsonaro não participaram da abertura oficial da feira visto que estavam em uma manifestação de apoio ao ex-presidente no momento da abertura da Agrishow. A abertura da feira contou com a participação do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) e do ministro da Agricultura, Carlos Fávaro (PSD).

*Com informações do Estadão Conteúdo