Bolsonaro: Entendimento com Congresso e STF é sinal de ‘dias melhores’

Executivo e Judiciário celebraram acordo que integra bases de dados com informações sobre a Constituição, leis ordinárias e jurisprudência

Marcos Corrêa/PR O presidente Jair Bolsonaro e o presidente do STF, ministro Dias Toffoli, participaram de evento em Brasília nesta quinta-feira (25)



O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quinta-feira (25) que o entendimento dele com os outros dois poderes aponta para “dias melhores” no Brasil.

“Esse entendimento, essa cooperação revela o momento que vivemos aqui no Brasil”, disse Bolsonaro em evento no Palácio do Planalto, em Brasília.

Bolsonaro comemorou uma cooperação com o ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Davi Alcolumbre, presidente do Senado, e Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados.

“Eu costumo sempre dizer quando estou com o presidente Toffoli, também com o Alcolumbre, ao Maia que são presidentes da Câmara e do Senado, que nós somos pessoas privilegiadas. O nosso entendimento, sim, em um primeiro momento, é o que pode sinalizar que teremos dias melhores para o nosso país”, continuou o presidente.

“Obviamente entra mais gente nesse entendimento, que são os deputados, senadores, os demais ministros do Supremo, nossos colegas do STJ, servidores. Que somente dessa forma, com paz, com tranquilidade, e sabendo da nossa responsabilidade, que nós podemos, sim, colocar o Brasil naquele local que todo mundo sabe que ele chegará”, completou.

O evento em Brasília celebrou um acordo entre o Executivo e o Judiciário que integra bases de dados com informações sobre a Constituição, leis ordinárias e jurisprudência.