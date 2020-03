Bolsonaro fará novo exame de coronavírus na próxima semana

Dida Sampaio/Estadão Bolsonaro preferiu não apertar a mão de apoiadores em Brasília



Mesmo com os resultados dos exames negativos, o presidente Jair Bolsonaro vai repetir o teste de coronavírus no início da próxima semana. Segundo informações do Estadão, ele também deve ficar mais alguns dias em isolamento no Palácio da Alvorada.

A medida será necessária pelo tempo que o presidente passou Fabio Wanjgaerten, secretário de Comunicação do Governo diagnosticado com a doença na última quinta. Um dos médicos do presidente explicou o período de isolamento. “Ele segue de quarentena até o começo da próxima semana no Palácio do Alvorada. Precisa ficar isolado pelo menos sete dias depois do contato”.

Todos que estavam no mesmo voo de Miami a Brasília, que durou nove horas, devem tomar as mesmas precauções. A medida é justificada para descartar qualquer possibilidade de contágio. O presidente, porém, estava em uma ala separada da aeronave, sem contato direto com o secretário.

Mais cedo, a emissora norte-americana Fox News informou que o primeiro exame de Bolsonaro havia dado positivo, creditando a informação ao filho Eduardo Bolsonaro. Na sequência, o presidente desmentiu a notícia em suas páginas nas redes sociais, e reiterou que não está com o vírus.

Na saída do Palácio da Alvorada, Bolsonaro disse para apoiadores que a vida segue “normal” após exames. “Vida segue normal, um grande desafio pela frente e muitos problemas para serem resolvidos”. O presidente, porém, preferiu não cumprimentar as pessoas. “Apesar do meu teste ter dado negativo, eu não vou apertar a mão de vocês”, declarou.