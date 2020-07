Bolsonaro, filho e ministros comemoram independência dos EUA

Nenhum dos participantes do almoço utilizou máscara de proteção

Reprodução/Twitter Imagem compartilhada no Twitter do ministro Ernesto Araújo



O presidente Jair Bolsonaro e um de seus filhos, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, comemoraram o dia da independência dos Estados Unidos em um almoço neste sábado (4), em Brasília, com o embaixador norte-americano, Todd Chapmann.

Também participaram do encontro alguns ministros do governo, como Braga Netto (Casa Civil), Ernesto Araújo (Relações Internacionais), Luiz Eduardo Ramos (Secretaria de Governo) e Fernando Azevedo (Defesa).

Em imagens divulgadas nas redes sociais pelos próprios participantes, todos aparecem juntos, sem utilizar máscaras de proteção, medida determinada pelas autoridades de saúde para evitar a disseminação do novo coronavírus.

– Comemoração do 04/julho.- Independência dos Estados Unidos.- Residência do Embaixador.- Lorenzo Harris, Adido de… Posted by Jair Messias Bolsonaro on Saturday, July 4, 2020

Na Embaixada dos EUA, celebrando o 4 de julho, dia da independência americana. pic.twitter.com/CqtgUNxiSL — Ernesto Araújo (@ernestofaraujo) July 4, 2020

Mais cedo, o presidente esteve em Santa Catarina, onde sobrevoou áreas afetadas pelo “ciclone bomba” acompanhado de deputados aliados e do Centrão. Bolsonaro foi recepcionado pela vice-governadora, Daniela Reinert (PSL), já que o governador catarinense, Carlos Moisés (PSL), está em isolamento após testar positivo para a Covid-19. Acompanharam o presidente na comitiva o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, e o secretário Nacional de Proteção e Defesa Civil, Alexandre Lucas Alves.

O ciclone que atingiu o Sul do país na terça-feira (30) deixou um rastro de destruição, atingindo todas as regiões e provocando uma série de desabamentos e destruição de lavouras. Nove pessoas morreram em Santa Catarina e uma no Rio Grande do Sul.