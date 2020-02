Com camisa neutra, Bolsonaro assiste a título do Flamengo com Moro

Carolina Antunes/PR Jair Bolsonaro, Sergio Moro e outros ministros foram ao jogo da Supercopa do Brasil, em Brasília, neste domingo (16)



O presidente Jair Bolsonaro foi ao Estádio Mané Garrincha, em Brasília, para assistir ao jogo da Supercopa do Brasil, entre Flamengo e Athletico Paranaense, na manhã deste domingo (16). O time carioca venceu por 3 a 0 e foi campeão.

O presidente escolheu dois assistentes populares para ficar ao lado, na tribuna de honra: os ministros da Justiça Segurança Pública, Sergio Moro, e da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas. Na execução do Hino Nacional, a imagem deles sobrespota a uma bandeira do Brasil foi exibida no telão do estádio.

A partida reuniu os campeões atuais do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil no Mané Garrincha, estádio recentemente privatizado. A Supercopa é realizada após quase 30 anos da última edição, em 1991.

Bolsonaro preferiu não manifestar torcida para nenhum dos lados. Ele já foi a partidas anteriores com a camisa do Flamengo. Por outro lado, recebeu sinalização de apoio do clube paranaense durante as eleições. De camisa social azul, palpitou em um resultado de 2 a 0 “para um rubro-negro”.