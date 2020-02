Quem matou miliciano ‘foi a PM da Bahia, do PT’, diz Bolsonaro

Carolina Antunes/PR Jair Bolsonaro falou sobre a morte do miliciano Adriano Magalhães da Nóbrega



O presidente Jair Bolsonaro disse neste sábado (15), no Rio, que a Polícia Militar da Bahia, Estado comandado pelo PT, foi responsável pela morte do miliciano Adriano Magalhães da Nóbrega. “Quem foi responsável pela morte do capitão Adriano foi a PM da Bahia, do PT. Precisa dizer mais alguma coisa?”, afirmou Bolsonaro. Nóbrega foi morto no município de Esplanada, a 170 km de Salvador.

Bolsonaro também falou sobre as homenagens que a família fez a Adriano no Congresso. “A medalha foi em 2005. Não tem nenhuma sentença julgada condenando o capitão Adriano por nada, sem querer defendê-lo”, disse o presidente em evento no Rio ao lado do filho e senador Flávio Bolsonaro (Sem Partido-RJ), responsável pela homenagem. O presidente disse que a homenagem foi um pedido dele ao filho.

Perguntado sobre o motivo da morte do miliciano, Bolsonaro citou a imprensa dizendo que leu que seria “queima de arquivo”. Questionado por que o filho condecorou o miliciano, Bolsonaro chamou o filho, Flávio, para esclarecer a homenagem. “Isso tem 15 anos”, disse Flávio.

O senador lembrou que fez questão de pedir para não cremarem o corpo, já que “pelo que eu soube e como mostrou a revista Veja, ele foi torturado”. “Pra falar o que? Com certeza não é pra falar sobre nós, porque não tem o que falar contra nós, não temos envolvimento nenhum com milícia”, disse Flávio Bolsonaro, bem exaltado.

Bolsonaro e o filho encerraram a entrevista ao serem perguntados por que empregaram parentes do miliciano morto. Sem responder, seguiram para um evento evangélico do pastor RR Soares, na Enseada de Botafogo, zona sul do Rio.

*Com Estadão Conteúdo