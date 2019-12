Bolsonaro deseja feliz Natal ‘mesmo sem carne para algumas pessoas’

Presidente lembrou a alta dos preços da carne, mas disse que Brasil segue com liberdade

Isac Nóbrega/PR Jair Bolsonaro recebeu jornalistas no Palácio da Alvorada neste sábado (21)



O presidente Jair Bolsonaro desejou neste sábado (21) um “Feliz Natal” aos brasileiros, “mesmo sem carne para algumas pessoas”. Segundo o presidente, apesar da falta da proteína nos pratos, o Brasil segue com “liberdade” e em situação econômica melhor que de outros países, como a Venezuela, onde “nem cachorro tem para comer”.

“Vamos acreditar no Brasil, pessoal. Feliz Natal é um gesto, um simbolismo. Feliz Natal para você, mesmo sem carne para algumas pessoas aí, mas continua com a liberdade e temos outras opções. Outros países, que não tomaram a devida providência, as medidas na hora certa, hoje em dia não têm nem ovo. Nem cachorro tem para comer, na Venezuela”, disse o presidente, mesmo sem trazer evidências de que essa situação efetivamente ocorra no país vizinho.

Bolsonaro deu a declaração após jornalistas pedirem que ele enviasse uma mensagem de Natal aos brasileiros. O presidente disse que, “do coração”, quer mudar o país para melhor e que não há interesse pessoal em suas ações.

Na mensagem, Bolsonaro também afirmou que o Brasil estava no caminho da Venezuela e de uma “quebradeira”. “A gente está mudando isso aí. Algum efeito colateral acontece. Como tenho dito, reforma da Previdência é uma quimioterapia, não é fácil para muita gente ter seu tempo de serviço majorado, pensão diminuída, mas se não fizer isso aí, quebraria o Brasil”, declarou o presidente

Bolsonaro voltou a fazer referência ao atentado que sofreu durante a campanha eleitoral e disse ser um “milagre” que esteja vivo e tenha sido eleito. “Aconteceram dois milagres: a vida e a eleição. Milagre, ninguém consegue entender como aconteceu. É uma chance que Deus me deu de mudar o destino do Brasil”, afirmou.

*Com Estadão Conteúdo