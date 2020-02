Bolsonaro nomeia padrinho de casamento de Flávio como secretário Especial do Esporte

Reprodução Marcello Reis Magalhães é ex-diretor do Escritório de Governança do Legado Olímpico



O presidente Jair Bolsonaro nomeou nesta sexta-feira (28) o ex-diretor do Escritório de Governança do Legado Olímpico Marcello Reis Magalhães como novo secretário Especial do Esporte do Ministério da Cidadania. Ele foi padrinho de casamento do senador Flávio Bolsonaro (sem partido), filho do presidente.

Marcello assume no lugar de Décio Brasil, no cargo desde abril do ano passado. A secretaria, antigo Ministério do Esporte, foi incorporada na estrutura do Ministério da Cidadania, comandado desde a semana passada por Onyx Lorenzoni.

Também conhecido como Marcello Negão, ele é o terceiro secretário de Esporte no governo federal em pouco mais de um ano. Antes de Décio Brasil, o posto foi ocupado por Marco Aurélio Vieira, de janeiro a abril.

Antes de assumir o cargo de secretário Especial de Esporte, Marcello Magalhães foi diretor do Escritório de Governança do Legado Olímpico, entidade também vinculada ao Ministério da Cidadania, e que tem como função o gerenciamento das estruturas usadas nos Jogos Olímpicos e Paralímpicios do Rio de Janeiro 2016, como as arenas esportivas e o Parque Olímpico.

* Com informações da Agência Brasil