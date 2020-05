Bolsonaro: Pazuello ‘vai ficar por muito tempo’ no Ministério da Saúde

Gabriela Biló/Estadão Conteúdo O presidente Jair Bolsonaro nesta quarta-feira (20)



O presidente Jair Bolsonaro disse nesta quarta-feira (20) que o ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, “vai ficar por muito tempo” no cargo. A afirmação foi feita a um grupo de mulheres funcionárias do sistema de coleta de lixo que estavam próximas ao Palácio da Jaburu.

“Ele (Pazuello) vai ficar por muito tempo, esse que está lá. Isso aí não vou mudar não. Ele é bom gestor e vai ter uma equipe boa de médicos abaixo dele”, declarou.

O presidente parou o comboio para conversar com as garis logo que deixou o Palácio da Alvorada. Ele questionou o grupo sobre a situação de trabalho dos vizinhos e conhecidos das funcionárias. “Uma pergunta para vocês, vocês estão trabalhando, e os vizinhos perderam o emprego? Como é que está? Aguenta muito tempo ficar sem trabalhar? Como é que está a geladeira desse pessoal, está vazia?”, perguntou.

O presidente voltou a comparar a pandemia do novo coronavírus com “uma chuva” em que muitos vão se molhar. “A questão do vírus, mais da metade vai pegar. Não adianta. Igual uma chuva”.

Bolsonaro também fez uma crítica velada às medidas de isolamento social que têm afetado a atividade econômica. “Esse empobrecimento que estão fazendo quase que no Brasil todo, vai levar pobre ficar mais pobre, classe média ficar pobre, e é ruim para todo mundo porque sem dinheiro não tem vida, não tem saúde”, afirmou.

*Com informações do Estadão Conteúdo