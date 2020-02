Bolsonaro pede a demissão da presidente do Inmetro; coronel assume

Carolina Antunes/PR Bolsonaro determinou a demissão de Angela Flores no Inmetro



O presidente Bolsonaro determinou que a presidente do Inmetro, Angela Flores, fosse demitida do órgão por conta de uma exigência feita aos taxistas do Rio de Janeiro. A informação é da coluna de Lauro Jardim, n’O Globo.

Os motoristas teriam acionado Bolsonaro pelos grupos de WhatsApp que o presidente participa, reclamando de uma suposta determinação do Inmetro para troca de todos os taxímetros da cidade. O novo modelo custaria R$ 400.

O presidente, então, passou por cima do secretário especial de Produtividade e Emprego, Carlos Costa, e o ministro da Economia, Paulo Guedes, superiores diretos de Angela Flores, e mandou demitir a cúpula do órgão. O coronel Marcos de Oliveira Júnior foi designado para o cargo.

A cidade do Rio possui 31 mil táxis, o que representaria um gasto de R$ 12,4 milhões por parte dos motoristas. De acordo com a coluna, Bolsonaro desconfiou que havia algo errado na operação, e decidiu trocar o comando do Instituto.

O Inmetro, que tem sede no Rio de Janeiro, executa as políticas nacionais de metrologia e fiscaliza o respeito às normas técnicas e legais, unidades de medida, métodos de medição e instrumentos de medição.