Bolsonaro promete manter zerado imposto federal da gasolina, diesel e gás de cozinha em 2023

Presidente também se comprometeu a reajustar o salário e restruturar o plano de carreira dos funcionários públicos federais

Alan Santos/PR Presidente e candidato a reeleição, Bolsonaro disse que decisão foi tomada junto ao Ministério da Economia



O presidente Jair Bolsonaro (PL) prometeu, nesta quarta-feira, 17, manter zerado os impostos federais da gasolina, do diesel e do gás de cozinha em 2023. De acordo com o chefe do Executivo, a decisão foi tomada, mais cedo, em uma reunião com uma equipe do Ministério da Economia. Na oportunidade, debateram sobre o Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA). “Hoje tive conversa com parte da equipe econômica do Guedes. Garantimos para 2023 continuar com zero imposto federal na gasolina, no diesel e no gás de cozinha. Pedi também para zerar impostos do querosene de aviação”, disse Bolsonaro durante um encontro com prefeitos apoiadores de sua candidatura à reeleição em um hotel de Brasília. O presidente confirmou que não haverá PIS/Confins a Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico (Cade) sobre os combustíveis e o gás. Além disso, o candidato a reeleição disse que vai fixar o valor de R$ 600 do Auxílio Brasil e se comprometeu a reajustar o salário e restruturar o plano de carreira dos funcionários públicos federais. No caso dos servidores, no início de junho, o presidente havia dito que os funcionários não deveriam receber reajustes em seus recebimentos neste ano. Na época, o mandatário explicou que um provável aumento deveria ocorrer para a classe apenas no próximo ano. Em maio, o ministro da Economia, Paulo Guedes, havia sugerido um aumento para todas as categorias do Executivo Federal de 5%.