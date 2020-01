Bolsonaro reafirma que não haverá sobretaxação ‘de mais nada’

Foto: Gabriela Biló/Estadão Conteúdo O presidente Jair Bolsonaro



O presidente da República Jair Bolsonaro reafirmou nesta terça-feira (7), em transmissão ao vivo pelas redes sociais, a intenção de não sobretaxar “mais nada” no país. A declaração ocorre em meio à polêmica sobre a tributação da energia solar e foi dada durante reunião com o ministro da Educação, Abraham Weintraub, no Palácio do Planalto.

No encontro, após fazer balanço da atuação da Pasta em 2019, Weintraub disse que “não haverá aumento de custo”, sem detalhar ao que se referia especificamente. “Não vai ter mais sobretaxação de mais nada”, emendou Bolsonaro.

O chefe do Executivo ressaltou a decisão recente de não taxar a energia solar captada por placas fotovoltaicas.

“Ontem, decidimos com o Rodrigo Maia, [presidente] da Câmara, com o [presidente do Senado, Davi] Alcolumbre, e, depois, com o diretor-geral da Aneel [Agência Nacional de Energia Elétrica, André Pepitone], de não taxar a energia produzida por raios solares. Nossas famosas placas fotovoltaicas. A gente não aguenta mais taxa e pagar imposto”, disse o presidente da República.

*Com informações do Estadão Conteúdo