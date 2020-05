Bolsonaro recebe benção de apoiador na porta do Alvorada: ‘O Brasil te ama’

Antônio Cruz/Agência Brasil Pouco antes de Bolsonaro aparecer na portaria para conversar com os populares, os carros da segurança do presidente deixaram o local



O presidente da República, Jair Bolsonaro, parou no fim da manhã deste sábado (16) na portaria do Palácio da Alvorada para conversar com apoiadores que aguardavam pelo presidente vestidos com camisas verde-amarelo e portando bandeiras. Bolsonaro não falou com a imprensa.

Mais cedo, o presidente esteve reunido com ministro da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos. O ministro deixou o Alvorada pouco antes de Bolsonaro falar com seus apoiadores.

Um dos apoiadores proferiu palavras de fé ao presidente. “A tua palavra diz, Pai, que não existe autoridade, Senhor, instituída sobre nenhum país que não seja colocada pelo Senhor.”

Ele continuou, dizendo que Bolsonaro foi escolhido “para fazer a diferença e mudar essa ordem de corrupção que se instituiu sobre o Brasil”. “Estamos aqui para abençoá-lo, Pai, e para declarar que o Brasil está com ele. Mas não só o Brasil! Seja abençoado o presidente Bolsonaro, em nome de Jesus, o Brasil te ama.”

– Alvorada (16/05/2020) 11:30AM. Posted by Jair Messias Bolsonaro on Saturday, May 16, 2020

O chefe do Executivo retornou ao Palácio após falar com os simpatizantes.

Pouco antes de Bolsonaro aparecer na portaria para conversar com os populares, os carros da segurança do presidente deixaram o local. Na sequência, a ambulância que geralmente acompanha o comboio presidencial também deixou o Alvorada, o que fez parte dos que aguardavam Bolsonaro seguir o comboio.

*Com informações do Estadão Conteúdo