‘Não estou preocupado com reeleição, com trabalho ela vem’, diz Bolsonaro

Alan Santos/PR Jair Bolsonaro falou novamente sobre reeleição



Em discurso proferido na inauguração de um trecho pavimentado da BR-163, nesta sexta-feira (14), o presidente Jair Bolsonaro voltou a dizer que a reeleição não é fonte de preocupação para ele. Na convicção de Bolsonaro, a recondução ao cargo é “algo natural”, advinda do trabalho.

“Não estou preocupado com reeleição. A reeleição é algo natural, se você trabalhar ela vem”, afirmou o presidente.

“E não é com propaganda também. Fiz minha campanha com aproximadamente R$ 2 milhões que vieram através de vaquinha”, continuou Bolsonaro, que aproveitou a situação para dizer que ele “não precisa do fundão”, em referência ao Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC).

O presidente deixou claro que o fundão é uma demanda que vem do Congresso. “Quis o Parlamento assim. Paciência, vamos seguir o nosso destino”, falou Bolsonaro.

*Com Estadão Conteúdo