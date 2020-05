Bolsonaro tem 50% de reprovação por atuação na pandemia, aponta Datafolha

EFE/ Joedson Alves El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro (d), sale este lunes, del Palacio do Alvorada, sede de la Presidencia, en Brasilia. El número de fallecidos causados por la pandemia del coronavirus en Brasil llegó a 11.123, en tanto que los casos confirmados ascienden ahora a 162.699, según informó este domingo 10 de mayo el Ministerio de Salud. EFE/ Joedson Alves



Uma pesquisa feita pelo Instituto Datafolha, publicada na noite de quinta-feira (28) no site do jornal Folha de S.Paulo, mostra que 50% dos entrevistados considera a atuação do presidente Jair Bolsonaro na gestão da crise da Covid-19 como ruim ou péssima. Os dados mostram que 22% consideram regular e outros 27% aprovam a posição presidencial.

Cerca de 2.069 pessoas com mais de 18 anos foram ouvidas na pesquisa, feita por telefone na segunda e na terça-feira (26). A margem de erro é de dois pontos percentuais.

De acordo com o Datafolha, 33% das pessoas consideram o presidente “muito responsável” pelo avanço da pandemia no país. Pelo estudo, 20% avaliam Bolsonaro como “um pouco responsável”, 45% acreditam que ele não é responsável pelo avanço da doença e 3% não souberam responder.

Em contrapartida, o Datafolha aponta boas avaliações para as atuações dos governadores na crise sanitária. Segundo a pesquisa, 50% dos entrevistados consideram as medidas adotadas como ótimas ou boas; 25% ruins ou péssimas; 24% regular e 1% não soube responder.

Além disso, a pesquisa também mostra que 58% das pessoas opinam que os governadores não são responsáveis pelo avanço do coronavírus. Cerca de 20% dizem que as autoridades são “um pouco responsável”, 19% “muito responsável” e 3% não avaliou a responsabilidade dos governantes.

Saúde

Os dados também mostram queda na aprovação do Ministério da Saúde. Em pesquisa anterior o índice chegava a 76% e, agora, reduziu para 45% de apoio. O Datafolha mostra que 21% das pessoas consideram a gestão da pasta durante a pandemia como ruim ou péssima e 32% como regular.