Bom Prato vai ser gratuito para população de rua a partir de junho

Edson Lopes Jr./A2 Fotografia



O governador João Doria anunciou, em coletiva de imprensa nesta sexta-feira (29), que as 59 unidades do Bom Prato no estado de São Paulo passarão a oferecer refeições gratuitas a partir do dia 1º de junho. A iniciativa é, especialmente, para atender a população de rua.

De acordo com Doria, o investimento foi de R$ 2 milhões. “O Programa Bom Prato é e continuará focado em pessoas em situação de rua. Pessoas em situação de pobreza e pobreza extrema.”

O governador também anunciou, na coletiva, Mauro Ricardo para a nova Secretaria de Gestão, Orçamento e Projetos.

Drive in da Cultura

Doria também comunicou a instituição, pelo governo de São Paulo, do Projeto Drive in da Cultura. A partir do próximo 1º de junho estará liberada a volta do entretenimento dessa forma — segundo ele, “segura e correta”.

O primeiro Drive in da Cultura será inaugurado no Memorial da América Latina no dia 16 de junho.