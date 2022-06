Bombeiros ainda buscam 11 desaparecidos em Pernambuco; número de desabrigados sobe

Defesa Civil do Estado já contabiliza 6.650 pessoas que perderam suas moradias nas tragédias; número de mortos permanece 106

Foto: MARLON COSTA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Soldados do Exército foram enviados para auxiliar nos serviços de busca por pessoas desaparecidas após deslizamento de barreira em Jardim Monte Verde, na cidade do Recife, na última terça-feira



Nesta quarta-feira, 1º de junho, as forças de segurança pública e defesa social de Pernambuco atuam para encontrar 11 pessoas que ainda estão desaparecidas em decorrências das fortes chuvas que atingiram o Estado nos últimos dias. Dentre elas, 9 já foram identificadas e outras duas, cujo relato de desaparecimento é impreciso, estão em investigação. O número de pessoas desabrigadas subiu para 6.650, de acordo com os dados compilados pela Central de Operações da Coordenadoria de Defesa Civil do Estado de Pernambuco (Codecipe). O número de óbitos permanece mesmo do boletim divulgado na noite da última terça-feira, 31, de 106 pessoas.

As equipes de resgate, reunidas no Centro Integrado de Comando e Controle Regional (CICCR), trabalham em seis áreas de busca pelos desaparecidos, sendo cinco na Região Metropolitana do Recife (RMR) e outra em Limoeiro, no Agreste do Estado. Atuam nas buscas 403 profissionais do Corpo de Bombeiros de Pernambuco e de outros estados, Forças Armadas, operativas da SDS, Defesa Civil e órgãos municipais na Vila dos Milagres, Areeiro, Curado IV e em Limoeiro.

Na última terça-feira, a Defesa Civil do Estado foi comunicada do desaparecimento de um idoso de 70 anos em um sítio localizado na Zona Rural de Limoeiro (Agreste do Estado), onde houve um deslizamento de terra. De imediato, as buscas foram iniciadas. Além desses locais, há atuação ainda em Jaboatão Centro e Paratibe (Paulista), onde duas pessoas teriam sido levadas pelas enxurradas. Do quadro geral dos 9 desaparecidos já devidamente identificados, três estariam na Vila dos Milagres (Barro) e o restante estaria no Curado IV (2), Areeiro (1), Paulista (1), Jaboatão Centro (1) e Limoeiro (1). As 106 vítimas resgatadas foram periciadas por uma Força-Tarefa do Instituto de Medicina Legal do Recife (IML), montada para agilizar os procedimentos tanatoscópicos, orientar, acolher e apoiar as famílias.

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) renovou mais uma vez o aviso meteorológico, uma vez que persistem instabilidades no Oceano Atlântico que favorecem pancadas de chuvas isoladas, com intensidade moderada na RMR e na Zona da Mata nesta quarta. Há uma tendência de redução gradativa das chuvas até o final de semana. A Defesa Civil, porém, alerta a população a permanecer atenta, sobretudo nas áreas de risco.

A Compesa atualizou situação das barragens localizadas na RMR, no Agreste e na Mata Norte. A RMR continua com seis mananciais com capacidade máxima de acumulação e vertendo: Várzea do Una (São Lourenço da Mata), Duas Unas (Jaboatão dos Guararapes), Pirapama (Cabo de Santo Agostinho), Sicupema (Cabo de Santo Agostinho), Utinga (Ipojuca) e Bita (Ipojuca). Outras barragens importantes para a região continuam acumulando um bom nível de água, a exemplo de Botafogo, que chegou a 79,7%, e Tapacurá, que atingiu 75,9%.

Na Mata Norte e no Agreste, onze mananciais estão com capacidade máxima de acumulação e vertendo: Inhúmas e Mundaú (Garanhuns), Santana II (Brejo da Madre de Deus), São Jacques (Lajedo), Pedra Fina (Bom Jardim), Pau Ferro (Quipapá), Siriji, (Vicência), Caianinha (São Joaquim do Monte), Orá/Cursaí (Paudalho), Tiúma, (Timbaúba) e Tabocas/Piaça (Belo Jardim). As barragens do Prata, Jucazinho e Poço Fundo continuam sendo monitoradas. O Prata atingiu 73,89%; Jucazinho alcançou 15,84%; e Poço Fundo está com 17,28%.