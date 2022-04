Bombeiros encontram mais três corpos em Angra dos Reis, e vítimas das chuvas no RJ chegam a 13

Outras seis pessoas estão desaparecidas no município do litoral sul fluminense; temporais alagaram cidades, invadiram as casas e levaram utensílio domésticos

Vanessa Ataliba/Zimel Press/Estadão Conteúdo - 01/04/2022 Enchenet no bairro de Humaitá, na zona sul do Rio de Janeiro



O Corpo de Bombeiros encontrou mais três pessoas mortas no bairro de Monsuaba, em Angra dos Reis, após o deslizamento de terra provocado pelas chuvas no litoral sul fluminense neste sábado, 2. Anteriormente, as autoridades já haviam achado dois corpos, de um adolescente e de uma criança de 4 anos. Outras seis pessoas estão desaparecidas. Ao todo, 13 pessoas morreram no Rio de Janeiro em decorrência dos transtornos causados pelos temporais, que atingem o Estado desde a noite de quinta-feira, 30. Em Party, sete pessoas de uma mesma família morreram após um deslizamento de terra atingir casas na Praia de Ponta Negra. Segundo a prefeitura, choveu em dois dias o previsto para seis meses. Em Mesquita, um homem de 38 anos foi a óbito após ter sido eletrocutado enquanto tentava auxiliar uma pessoa que enfrentava a enchente. O governo estadual não informou o número total de desabrigados e desalojados.

De acordo com a Prefeitura de Angra, a cidade teve “a pior chuva da história”. Fernando Jordão (MDB), o prefeito, teve de visitar Monsuaba de barco porque os deslizamentos interditaram a rodovia Rio-Santos (o que dificulta o acesso a áreas afetadas e o transporte de feridos, desabrigados e desalojados). Não há possibilidade de acesso por vias terrestres em Conceição de Jacareí, distrito de Mangaratiba. Na Baixada Fluminense, a cidade de Nova Iguaçu, uma das mais populosas do Estado, registrou cerca de 141mm de chuva no bairro Moquetá, o que equivale a 148% da média de chuva do mês de abril. Diversos bairros estão alagados. “Moradores de área de risco devem se deslocar imediatamente para pontos de apoios ou outros locais seguros. Há risco muito alto para inundações, enxurradas e deslizamentos na cidade”, alertou a prefeitura. Moradores de Belford Roxo perderam móveis e eletrodomésticos na enchente que atingiu quase toda a cidade. Na Região dos Lagos, uma barreira caiu e impediu o trânsito na rodovia RJ-106, entre Saquarema e Maricá. Dez pessoas ficaram desabrigadas e quatro desalojadas.

Em todo o Estado, há mais de 70 pontos de alagamentos. A nova catástrofe no território fluminense ocorre pouco mais de um mês após a tragédia de Petrópolis. Não há registro de mortos na capital, mas a chuva também causou transtornos, principalmente nas zonas sul, norte e oeste. A Prefeitura do Rio de Janeiro disse que há risco de deslizamentos em morros e áreas de encostas. “Ainda devemos ter um dia de chuvas [neste sábado]. À princípio, a previsão é de chuvas fracas a moderadas. Alguns bairros da cidade, principalmente os próximos ao litoral ainda enfrentam alagamentos. Peço a atenção de todos em seus deslocamentos”, declarou o prefeito Eduardo Paes (PSD). A Defesa Civil da cidade mantém oito sirenes acionadas em duas comunidades: Rocinha e Sítio Pai João. Segundo o Inmet, as chuvas vão continuar castigando o Estado nos próximos dias. O presidente Jair Bolsonaro anunciou no Twitter que “a Defesa Civil Nacional já está no RJ ajudando nas ações de resposta e no socorro às vítimas”. Aeronaves do Ministério da Defesa foram acionadas para transportar militares para as regiões mais afetadas.

– Neste momento, técnico da Defesa Civil Nacional já está no RJ ajudando nas ações de resposta e no socorro às vítimas. Como parte do apoio federal, também foram acionadas aeronaves do @DefesaGovBr para transportar os militares do @cbmerjoficial para as regiões mais afetadas. — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) April 2, 2022

Rocinha pic.twitter.com/B7cbLGQg5p — CNR-CENTRAL DE NOTÍCIAS DO RJ (@0Acari) April 1, 2022

As notícias das fortes chuvas no estado do Rio de Janeiro são alarmantes. Ao menos 11 pessoas desaparecidas em Angra dos Reis. Alagamento em diversos pontos da Baixada Fluminense. Deslizamento de terra na Rocinha e em Paraty. Todo ano é isso! pic.twitter.com/J15I2KTIhd — Talíria Petrone (@taliriapetrone) April 2, 2022

Agradecer ao prefeito Waguinho de Belford roxo pelo ótimo trabalho na praça de são Vicente 👍 praça salvam vidas. pic.twitter.com/rO6IqX3A9g — Bruna 🌴 (@Bru_gmss) April 2, 2022

PRECISAMOS EXPOR O MÁXIMO QUE ESTÁ ACONTECENDO, NÃO PODEMOS PASSAR PANO PRO ATUAL GOVERNO DE BELFORD ROXO, ISSO É CULPA DO NOSSO AMIGO PREFEITO QUE NADA FEZ EM RELAÇÃO A SANEAMENTO BÁSICO, ASFALTOU OQ ESTAVA ASFALTADO E TAMPOU VALÃO FAZENDO PRAÇA, PESSOAS PERDERAM ANOS DE SUAS + pic.twitter.com/1pPuV2jYZr — samuca ㄥ (@samucandradf) April 2, 2022

O que aconteceu hoje em Paraty foi algo nunca visto, e passando por isso a gente vê o que as pessoas de Petrópolis e outras cidades já passaram. Situação de desespero total, Deus toma conta. 🙌😔 — Nicolas Everson (barbeiro) 💈📏🇵🇹 (@nicolaseverson3) April 1, 2022