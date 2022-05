Bombeiros encontram ossada em Brumadinho após mais de três anos da tragédia

Ainda não é possível afirmar que a localização resultará em nova identificação de vítima; equipes ainda buscam seis desaparecidos

Divulgação/Corpo de Bombeiros MG Buscas em Brumadinho continuam após mais de três anos



Três anos e três meses depois do rompimento da barragem de Brumadinho, o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais encontrou uma ossada na área de buscas. Segundo a corporação, os militares localizaram um segmento corpóreo em uma área denominada “Esperança 1” na manhã desta segunda-feira, 2. Depois foi feita uma busca especializada que resultou na localização de uma ossada com aproximadamente 40 segmentos. “Ainda não é possível afirmar que a localização resultará em nova identificação de vítima, mas considerando a relevância e características do material, já encaminhado para a perícia, há boas possibilidades de eventual nova identificação”, disseram os bombeiros. A tragédia de Brumadinho deixou 270 mortos em 25 de janeiro de 2019. As equipes continuam as buscas por seis desaparecidos.