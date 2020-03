Bombeiros morrem ao tentar resgatar vítimas de desabamento no Guarujá

WERTHER SANTANA/ESTADÃO CONTEÚDO Pelo menos quatorze pessoas morreram devido às fortes chuvas que atingem a região metropolitana da Baixada Santista, litoral sul de São Paulo



Um deslizamento provocado pelas fortes chuvas que atingiram a Baixada Santista causou a morte de dois bombeiros no morro do Macaco Molhado, no Guarujá, na madrugada desta terça-feira (3). A informação é do veículo Agora São Paulo.

Os cabos Maciel de Souza Batalha, 46 anos, e Rogério de Moraes Santos, 43 anos, ficaram soterrados enquanto tentavam resgatar vítimas do desabamento. Eles faziam parte do 6º Grupamento dos Bombeiros.

O deslizamento ocorreu por volta da 1h50min e a morte foi constatada nesta manhã.

Moraes era natural do Guarujá, casado e deixa três filhos. Batalha era casado e deixa uma filha de 15 anos. Segundo a corporação, ambos trabalhavam havia 20 anos como bombeiros.

Mais de dez pessoas morreram devido às fortes chuvas que atingem a região metropolitana da Baixada Santista, litoral sul de São Paulo, desde a noite de terça.

O Núcleo de Gerenciamento de Emergência da Defesa Civil informou que o acumulado de chuvas nas últimas 12 horas no Guarujá foi de 282 mm; em Santos, de 218 mm; na Praia Grande, 170 mm; em São Vicente, 169 mm; Mongaguá, 160 mm; Cubatão, 132 mm; e em Itanhaém e Bertioga o acumulado foi de 110 mm.