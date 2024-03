Bombeiros retomam buscas por piloto após queda de avião em serra de Jundiaí

Destroços da aeronave que iria pousar no Campo de Marte, em São Paulo, foram encontrados, mas comandante segue desaparecido

O Corpo de Bombeiros de Jundiaí, no interior de São Paulo, anunciou na manhã deste sábado (30), a retomada às buscas pelo piloto do avião de pequeno porte que caiu na Serra do Japi, região de Jundiaí. Os destroços da aeronave foram encontrados na noite de sexta-feria (29), mas o piloto Angelo Pucci Filho não estava no local. A busca pelo comandante foram paralisadas na noite de ontem devido à falta de visibilidade.

A Força Aérea Brasileira (FAB) informou em nota, que o avião, de asa fixa e bimotor, prefixo PT-WLP, modelo PA-34-220T, estava a caminho do Aeroporto Campo de Marte, na zona norte de São Paulo (SP). A aeronave decolou do Aeroporto Estadual Comandante Rolim Adolfo Amaro, em Jundiaí, na quinta-feira (28), mas após a decolagem, o piloto Angelo Pucci Filho, de 44 anos, único ocupante da aeronave, informou que iria retornar para a cidade do interior devido à inoperância do aeródromo de destino. Segundo o Comando de Aviação da Polícia Militar, havia óleo na pista do aeroporto da capital paulista, por isso a aeronave não pousou e retornou para Jundiaí, quando desapareceu. O avião pertence a uma empresa de importação e exportação. A Defesa Civil informou na sexta-feira, que a região onde o avião desapareceu está sofrendo com a entrada da umidade do oceano, que, somada ao calor, provoca algumas chuvas isoladas e um aumento na quantidade de nuvens. De acordo com os bombeiros de Jundiaí os trabalhos de busca estão concentrada no Sítio Rosan Beija Flor, próximo à Estrada da Laranja Azeda. Equipes da FAB, o Águia 10, do Comando de Aviação da Polícia Militar (CAvPM), que saiu da base de Campinas, e o SAT 7, da Polícia Civil, atuam nas buscas.

