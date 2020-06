Tradicional bonde de Santa Teresa volta a funcionar no RJ

Nesta primeira fase de retomada, o funcionamento vai ocorrer com restrições

Tânia Rêgo/Agência Brasil Sistema de bondes de Santa Teresa



A operação do sistema de bondes de Santa Teresa, bairro da região central do Rio de Janeiro, foi retomada nesta quarta-feira (24). A circulação tinha sido suspensa no dia 21 de março, devido à pandemia de Covid-19.

A portaria da Secretaria Estadual de Transportes determinando o retorno foi publicada na edição de hoje do Diário Oficial do estado. O serviço vai funcionar seguindo os protocolos de segurança sanitária da Secretaria de Estado de Saúde, Organização Mundial de Saúde e Ministério da Saúde.

Nesta primeira fase de retomada, o funcionamento vai ocorrer de segunda a domingo, das 10h às 16h. O horário pode ser estendido de acordo com a demanda. Os bondes partem a cada hora da estação Carioca, intercalando os trajetos para o Largo dos Guimarães e para o Dois Irmãos.

Será permitida a lotação de metade da capacidade de cada bonde, com no máximo 16 passageiros. O uso de máscara é obrigatório e a concessionária deverá fornecer álcool em gel 70% para os passageiros e funcionários.

Foi instalado ainda um box para desinfecção viral na Estação Carioca, que borrifa uma solução antisséptica do pescoço para baixo, acionado por sensor de presença.

*Com Agência Brasil