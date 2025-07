Bope faz operação no Complexo da Maré, troca tiros com traficantes e encontra laboratório de drogas; homem é baleado

Criminosos incendiaram barricadas para tentar dificultar o avanço da polícia; com ajuda de cães farejadores, policiais acharam máquinas, insumos, armas e sacas de cocaína

A Polícia Militar do Rio de Janeiro realizou, na manhã desta quarta-feira (23), uma operação nas comunidades da Vila do João e Vila dos Pinheiros, no Complexo da Maré, zona norte da capital. A ação tinha como objetivo cumprir mandados de prisão contra criminosos de outros estados, escondidos na região dominada pela facção Terceiro Comando Puro (TCP). Logo nas primeiras horas do dia, moradores relataram intensa troca de tiros entre policiais do Bope (Batalhão de Operações Policiais Especiais) e traficantes.

Criminosos incendiaram barricadas para tentar dificultar o avanço da polícia. Um homem de 46 anos foi baleado no tórax e levado em estado grave ao Hospital Federal de Bonsucesso, onde passou por cirurgia. Durante a operação, os agentes encontraram um laboratório de produção de drogas com máquinas, insumos e sacas de cocaína localizadas com a ajuda de cães farejadores. Um fuzil e duas pistolas foram apreendidos.

Por causa da ação, o trânsito ficou lento na Linha Vermelha, no sentido Centro, nas primeiras horas da manhã. Até o momento, não houve informações sobre interdições nas principais vias que passam pela região da Maré.

Operação Torniquete em Quintino

Simultaneamente, a Polícia Civil deflagrou mais uma fase da Operação Torniquete, voltada ao combate de roubos, furtos e receptação de cargas e veículos. A ação foi realizada na comunidade da Primavera, em Quintino, também na zona norte e sob controle do TCP. Durante a operação, uma pessoa foi presa.

Os agentes cumpriram cinco mandados de busca e apreensão, recuperaram dez veículos roubados, localizaram uma estufa e apreenderam diversos materiais no local. As duas ações fazem parte do esforço conjunto das forças de segurança do Rio de Janeiro para enfraquecer o poder de facções criminosas que atuam na capital.

