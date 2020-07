Shopping em Botucatu permitirá entrada de carros nos corredores para ‘drive-thru’

Veículos passarão por triagem para clientes conseguirem retirar produtos dentro do local

Reprodução/TV TEM Shopping Botucatu permitirá entrada de carros



O Shopping Botucatu, no interior de São Paulo, resolveu inovar no serviço de “drive-thru”. O estabelecimento permitirá a entrada de veículos nos corredores para a retirada de compras nas lojas. A novidade servirá para “manter a segurança dos clientes e seguir as recomendações de isolamento durante as ações de prevenção ao coronavírus“, segundo comunicado.

A ação contará com sinalização de velocidade e sentido do fluxo, além de uma série de regras de conduta. O limite de velocidade será de 5 km/h e só poderão entrar veículos com altura máxima de 2 metros e largura de 2,30 metros, com a luz de farol baixa ligada. Carros movidos a diesel e todos os tipos de motocicleta estão proibidos.

Também não será permitido que o cliente saia do carro. A circulação só deverá ser feita por bombeiros, seguranças e lojistas. O drive-thru funcionará a partir desta quinta-feira, das 11h às 20h. É importante destacar que as compras deverão ser feitas previamente e o esquema de entrada no shopping será apenas para retirada de produtos.

A fim de que as normas sejam cumpridas, haverá uma triagem do shopping para verificar:

– Condições higiênicas do carro;

– Se houver fumaça saindo do veículo, não será permitida a entrada;

– Se for detectado vazamento de óleo, o carro não terá permissão para prosseguir.