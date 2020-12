Bradesco Seguros realiza hoje o 15º Fórum da Longevidade

Com o tema O Novo Futuro da Longevidade, evento virtual ocorre nesta quinta-feira, 3, e conta com a participação de Gilberto Gil, Washington Olivetto e Bruna Lombardi, além de especialistas internacionais

Pixabay Evento discute como ter uma vida mais saudável para poder viver mais



O Grupo Bradesco Seguros realiza nesta quinta-feira, 3, com o apoio da Bradesco Saúde e da Bradesco Vida e Previdência, a 15ª edição consecutiva do Fórum da Longevidade Bradesco Seguros. Por causa da Covid-19, o evento deste ano será em formato de live e vai reunir especialistas e personalidades nacionais e internacionais para tratar do tema da longevidade sob diferentes perspectivas. A transmissão ao vivo será transmitida diretamente do canal oficial da seguradora no YouTube a partir das 17h. Assista AQUI. O tema principal do evento será O Novo Futuro da Longevidade e terá a participação internacional do pesquisador da “National Geographic” Dan Buettner, fundador da Blue Zones, nomenclatura que criou para os cinco locais do mundo em que as pessoas vivem mais e são mais saudáveis. Autor de vários best-sellers, Buettner vai compartilhar sua experiência no estudo dos estilos de vida e hábitos que possibilitam a vida longeva. Além dele, os doutores Edimilson Migowski e Rodrigo Bressan, além da antropóloga Mirian Goldenberg e da especialista em finanças Ana Leoni, levarão suas experiências para o centro das discussões. A live será comandada pelo presidente do Centro Internacional de Longevidade Brasil (ILC-BR) e consultor de longevidade da Bradesco Seguros, Alexandre Kalache.

“Mesmo em um cenário desafiador como o que estamos enfrentando em 2020, falar de longevidade nunca foi tão essencial. As novas tecnologias e principalmente o avanço da medicina nos fizeram, mais do que nunca, perceber como o acesso ao conhecimento é um fator fundamental para que a população longeva seja não apenas ativa e participativa, como também relevante para a sociedade e suas relações”, destaca o presidente do Grupo Bradesco Seguros, Ivan Luiz Gontijo Junior. O 15º Fórum da Longevidade também conta com atrações especiais, como o cantor Gilberto Gil, a atriz e escritora Bruna Lombardi e o publicitário Washington Olivetto, que serão responsáveis por levar as suas experiências e propósitos de vida para o debate. As conversas serão mediadas pela atriz Cissa Guimarães. A 15ª edição do Fórum da Longevidade também contará com a presença do presidente da Bradesco Vida e Previdência e da Bradesco Capitalização, Jorge Nasser, e do presidente da Bradesco Saúde e da Mediservice, Manoel Peres. O Fórum da Longevidade integra o conjunto de ações desenvolvidas pelo Grupo Bradesco Seguros com o objetivo de difundir a importância de aliar proteção e planejamento financeiro a um futuro com bem-estar e qualidade de vida. Desde a sua criação, em 2006, a iniciativa reúne especialistas nacionais e internacionais de diversos segmentos para discutir os impactos da longevidade em seus mais variados aspectos, como saúde, trabalho, planejamento financeiro e comportamento.