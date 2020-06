Brasil tem 1.239 novas mortes e mais de 30 mil casos de covid-19 em 24h

EFE/ Antonio Lacerda RJ: ONG Rio de Paz organiza uma manifestação na Praia de Copacabana para lembrar o número de vítimas da Covid-19 no país



Os dados mais recentes divulgados pelo Ministério da Saúde sobre a Covid-19 no Brasil mostram que em 24 horas, o país registrou 1.239 mortes e 30.412 novos casos da doença.

Ao todo, são 772.416 mil pessoas confirmadas com o novo vírus, e 39.680 vítimas. Com a atualização, o país ocupa o segundo lugar no ranking mundial de infectados, apenas atrás dos Estados Unidos. Os americanos também lideram a relação dos países com mais óbitos. A Inglaterra fica em segundo, e o Brasil ocupa a terceira colocação.

São Paulo é o epicentro da doença no país, com 162.520 mil casos e 10.145 mortes. Nesta quinta-feira, o governador João Doria anunciou que o estado produzirá a vacina para a doença em parceria com um laboratório chinês. O medicamento deve ficar pronto até junho de 2021.

A retomada econômica gradual foi iniciada nesta quinta, 11, na Capital, com a autorização para que lojas de rua e shoppings voltem a funcionar.

No Rio de Janeiro, são 75.775 casos e 7.363 mortes. Nesta semana, a justiça barrou a flexibilização do isolamento, e deu cinco dias para que a prefeitura da cidade e o governo do estado apresentem os dados que embasaram as decisões.

O Ceará permanece como o terceiro estado em casos e vítimas no país – 73.879 e 4.663. Logo depois, estão Pará e Amazonas. Na quarta-feira, 10, a Polícia Federal deflagrou duas operações para averiguar fraudes nas compras de respiradores feitas pelos estados.