Brasil assume 2º lugar no ranking de países com mais casos de covid-19

Edmar Barros/Estadão Conteúdo Indígena usa máscara para se proteger do contágio pelo novo coronavírus



Com o acréscimo no número de casos e vítimas da covid-19 no Brasil nas últimas semanas, o Brasil saltou da sétima para a segunda posição no ranking das nações com mais infectados pela doença, ficando atrás apenas dos Estados Unidos, com mais de 1,5 milhão, segundo o apontamento da Universidade Johns Hopkins nesta sexta-feira, às 19h.

Com relação aos países com mais mortes acumuladas, o país ocupa a 6ª posição. Só fica atrás dos Estados Unidos, que soma 95.533; Reino Unido, 36.475; Itália, 32.616; Espanha, 28.618; e França, 28.218.

São Paulo segue como epicentro da doença no país. São 78.871 diagnósticos positivos, e 5.773 mortes. O Ceará tem 34.573 infecções e 2 251 mortes. No Rio são 33.589 casos e 3.657 óbitos.

Nas últimas 24 horas, o Brasil registrou 1.001 novas mortes pela covid-19, e 20.803 novos casos de infecção. Ao todo, são 21.048 vítimas e 330.890 infectados.

Epicentro mundial

Mais cedo, o diretor do programa de emergências da Organização Mundial da Saúde (OMS), Michael Ryan, classificou a América do Sul como “um novo epicentro” da pandemia. Ryan destacou que o Brasil é o local mais afetado na região, e alertou para a situação no Amazonas, estado com uma das maiores taxas de incidência no país.