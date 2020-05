Brasil tem 816 mortes por covid-19 em 24h; número total chega a 15.633

EFE/ Fernando Bizerra O Brasil chegou aos 15.633 mil mortos em decorrência da covid-19



O Brasil chegou aos 15.633 mil mortos em decorrência da covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. Segundo a última atualização do Ministério da Saúde, o país teve um acréscimo de 816 vítimas em 24 horas. O número de casos chegou a 233.142, mais de 14 mil a mais do que o reportado no relatório da última sexta-feira.

Epicentro da doença no país, São Paulo beira os 60 mil casos da doença. São 58.378 casos confirmados, e 4.501 vítimas da covid-19 em todo o estado.

O Ceará, que ultrapassou o Rio de Janeiro na última semana, é o segundo estado com mais incidência do vírus no país – 22.490 casos e 1.476 vítimas. Em seguida, está o Rio de Janeiro, com 19.987 casos e 2.438 mortos. Ambos vem adotando medidas de isolamento mais rígidas para tentar conter o avanço da doença.

O Amazonas, onde a situação é crítica, já é o quarto estado no país, com 18.392 casos e 1.331 vítimas.

Em todo o país, são mais de 89 mil pessoas recuperadas, e mais de 127 mil ainda estão em acompanhamento.