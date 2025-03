Brasil apresenta nova política de drogas em evento da ONU na Áustria

Comitiva brasileira irá apresentar resoluções que ressaltam uma articulação inovadora entre Brasil, França e Marrocos; a iniciativa busca consolidar políticas e ações internacionais que enfrentem a expansão do crime organizado

O Brasil está em destaque no cenário internacional ao apresentar sua nova política sobre drogas em um evento das Nações Unidas, realizado em Viena, na Áustria. O evento, que teve início na segunda-feira (10) e se estenderá até sexta-feira (14), reúne representantes dos Ministérios da Segurança, Justiça e Relações Exteriores. A comitiva brasileira está engajada em uma série de apresentações e discussões na sede do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC), com o objetivo de traçar diretrizes estratégicas para os próximos anos.

Na abertura do evento, a comitiva brasileira irá apresentar resoluções que ressaltam uma articulação inovadora entre Brasil, França e Marrocos. Esta colaboração internacional tem como meta reforçar a responsabilidade compartilhada entre as nações no combate ao narcotráfico, com um foco especial na região da Amazônia. A iniciativa busca consolidar políticas e ações internacionais que enfrentem a expansão do crime organizado, especialmente na maior fronteira seca do mundo, que facilita a entrada de entorpecentes.

A participação do Brasil, liderada pelo Ministério da Justiça, sublinha a importância de buscar soluções conjuntas para o combate ao narcotráfico. O evento em Viena é uma plataforma crucial para o Brasil demonstrar seu compromisso com a segurança pública e a saúde pública, ao mesmo tempo em que promove a cooperação internacional. A expectativa é que as discussões resultem em avanços significativos na luta contra o crime organizado, enviando uma mensagem clara de colaboração global. O evento culminará com a divulgação de novos acordos e assinaturas que visam fortalecer a segurança e a saúde pública.

