Brasil bate marca de 100 milhões de vacinados com primeira dose contra a Covid-19

País tem pouco menos de 50% da população total imunizada; plano vacinal do Brasil começou no dia 17 de janeiro de 2021

EVANDRO LEAL/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO País tem mais de 100 milhões vacinados contra a Covid-19



O Brasil atingiu nesta sexta-feira, 30, a marca de 100 milhões de pessoas vacinadas com pelo menos uma dose contra a Covid-19. O número equivale a 47,26% da população total do país. Segundo dados do Ministério da Saúde, até o momento 176.547.458 doses foram entregues para Unidades Federativas e pelo menos 40.602.854 pessoas estão com imunização completa no país, o que equivale a cerca de 19% da população total e 25% da população adulta. O país, que hoje trabalha com doses da AstraZeneca, Pfizer, CoronaVac e Janssen (que tem aplicação única), iniciou a imunização no dia 17 de janeiro. No momento, a maior parte dos Estados está em processo de vacinação de pessoas na faixa etária entre 25 e 30.