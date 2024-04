Brasil bate recorde ao registrar 1.116 mortes por dengue em 2024

Até o momento, 2.963.994 casos foram confirmados nos primeiros meses deste ano, segundo dados do Painel de Arboviroses do Ministério da Saúde

WikiImages/Pixabay O mosquito Aedes aegypti é o transmissor da dengue



O Brasil registrou nesta segunda-feira (8) 1.116 mortes por dengue em 2024, um recorde histórico, segundo dados do Painel de Arboviroses do Ministério da Saúde. É uma média de 11 óbitos diários. Estima-se que no mesmo período do ano passado, o país tinha 388 mortes, em três meses. Até o momento, 2.963.994 casos foram confirmados nos primeiros meses deste ano. Dos casos prováveis, 55,3% são de mulheres e 44,7% de homens. O painel informa, ainda, que 1.807 óbitos estão em investigação. De acordo com a secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde, Ethel Maciel, a projeção é que o país atinja 4,2 milhões de casos de dengue em 2024.

Por conta do aumento de casos e de mortes, 11 estados decretaram emergência por causa da dengue – Acre, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina, Amapá, Paraná, Rio Grande do Sul e Distrito Federal. A dengue do sorotipo 1 é a mais recorrente no Brasil e está em todos os estados. Na sequência, vem o sorotipo 2, presente em 24 estados e no Distrito Federal. O Estado do Rio de Janeiro registrou também na semana passada os primeiros casos do sorotipo 3, que não circulava no Estado desde 2007.

Os principais sintomas da dengue são febre alta (superior a 38°C), dor no corpo e articulações, náuseas e vômitos, dor atrás dos olhos, mal-estar; falta de apetite, dor de cabeça e manchas vermelhas no corpo. A vacina está disponível atualmente para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos que vivem em municípios com população maior ou igual a 100 mil habitantes, alta transmissão de dengue nos últimos dez anos e predominância do sorotipo 2 do vírus.

