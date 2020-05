Brasil passa dos 22 mil mortos por Covid-19

Marlon Costa/Estadão Conteúdo Homem usa máscara para se proteger da infecção pelo novo coronavírus



O Ministério da Saúde atualizou, na tarde deste sábado (23), os números da pandemia do novo coronavírus no Brasil. De acordo com o boletim, o País registra, agora, 347.398 casos e 22.013 mortes por Covid-19. A taxa de letalidade é de 6,3%.

No balanço divulgado na tarde de ontem, o Ministério da Saúde havia informado 330.890 casos e 21.048 mortes. Ou seja, houve 16.508 novos casos e 965 novos óbitos registrados nas últimas 24 horas.

O estado mais afetado segue sendo São Paulo, com 80.558 casos e 6.045 mortes. Logo depois, aparecem: Ceará (35.070 casos e 2.305 mortes), Rio de Janeiro (34.533 casos e 3.905 mortes), Amazonas (28.802 casos e 1.744 mortes) e Pernambuco (26.786 casos e 2.144 mortes).

O total de curados no Brasil, por sua vez, já supera os 135 mil.