Covid-19: Brasil registra mais de 42 mil casos e 1.185 mortes em 24 horas

De acordo com o boletim do Ministério da Saúde, são 649.908 curados da doença até esta quarta-feira (24)

EFE/ Sebastiao Moreira

O Brasil registrou nesta quarta-feira (24) mais de 42 mil casos de Covid-19 nas últimas 24 horas – 42.725 novos casos. O número de mortos pela doença no mesmo período foi de 1.185. O total de mortes está em 53.830, de acordo com o boletim do Ministério da Saúde.

Segundo a pasta, são 1.188.631 casos confirmados de Covid-19 desde o início da pandemia. Atualmente, o Brasil é o segundo país em número de casos e mortes, de acordo com a universidade Johns Hopkins.

O estado de São Paulo segue sendo o mais afetado pela pandemia com mais de 230 mil casos e 13.352 mortes pela doença causada pelo novo coronavírus. O Rio de Janeiro e estado do Ceará também estão entre o mais afetados pela doença. Ainda de acordo com o boletim, são 649.908 curados.

Veja a situação da Covid-19 nos estados: