Brasil registra 1.280 mortes por Covid-19 e quase 34 mil novos casos em 24 horas

No total, o país tem 1.402.041 casos de coronavírus e 59.594 mortes, segundo o Ministério da Saúde; são mais de 790 mil recuperados da doença desde o início da pandemia

EFE/ Sebastiao Moreira Ministério da Saúde atualizou os números do novo coronavírus no Brasil



O Ministério da Saúde informou nesta terça-feira (30) que o Brasil registrou 1.280 novas mortes por Covid-19 e quase 34 mil novos casos da doença nas últimas 24 horas. Com isso, o Brasil tem 1.402.041 casos de coronavírus e 59.594 mortes.

Segundo o último boletim divulgado pela Pasta, são mais de 790 mil recuperados desde o início da pandemia. Em número de casos e mortes, os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Ceará são os mais afetados. No mundo, já são mais de 500 mil mortes, de acordo com a universidade Johns Hopkins. O Brasil é o segundo país com maior número de casos e mortes pela Covid-19 – ficando atrás dos Estados Unidos.

O Ministério da Saúde informou também que a taxa de letalidade da doença está em 4,3%. Do total de casos confirmados, 552.407 estão em acompanhamento e, entre os óbitos, 3.950 estão em investigação.

Confira a situação da Covid-19 em todos os estados do Brasil: