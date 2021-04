Brasil chega a 26 milhões de vacinados contra a Covid-19

Em números absolutos, São Paulo é o Estado com mais imunizados, tendo aplicado ao menos a primeira dose em 6 milhões de pessoas

Christian Rizzi/Fotoarena/Estadão Conteúdo - 26/03/2021 PR - VACINA/COVID - GERAL - Em Foz do Iguaçu no Paraná foi dado início a vacinação de pessoas a partir dos 70 anos. A meta e vacinar todos os adultos acima de 60 anos até agosto. 26/03/2021 - Foto: CHRISTIAN RIZZI/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO



O Brasil superou a marca de 26 milhões de pessoas vacinadas com ao menos uma dose do imunizante contra a Covid-19. Segundo dados do Consórcio de Veículos de Imprensa divulgados neste sábado, 17, 26.024.553 pessoas já receberam a primeira dose da vacina, o que representa 12,29% da população brasileira. Nas últimas 24 horas, foram aplicadas 591.436 doses. Deste total, 246.610 pessoas receberam a primeira dose enquanto 344.826 receberam a dose de reforço. Dos 26 milhões, 9.479.785 já receberam as duas doses, o que representa 4,48% da população. Em números absolutos, São Paulo é o Estado com mais vacinados, tendo aplicado a primeira dose em 6 milhões de pessoas. Já em termos proporcionais, a melhor marca pertence ao Rio Grande do Sul, com 16,89% da população vacinada. A pior taxa é do Mato Grosso, onde apenas 8,6% da população já recebeu alguma dose da vacina.

*Com informações do Estadão Conteúdo